شاهد: 2000 ممثل يتحفون سوق عكاظ

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تناولت جادة سوق عكاظ في نسخته الـ13 من عمر السوق ضمن موسم الطائف في ثوبه الجديد من خلال العروض المسرحية، والمشاهد التصورية عبر 2000 ممثل، والتي تمثل الحياة العربية القديمة، إبراز مهارات فرسان عكاظ من الشباب وقافلة الأبل التي أضافت رونق خاص للجادة عبر الاستعانة بعالميين لتصميم الملابس القديمة في تقديم الاستعراضات المختلفة.

وتنوعت مواضيع المسرحيات التي تحاكي حقبة الجاهلية وظهور الاسلام ومكانة الشعر في حياة العرب، وأبرزها مسرح حي عكاظ الذي كان يسمى بيوم من عكاظ، وذلك من خلال تقديم المناورات الشعرية بين عمرو بن كلثوم وعنترة وغيرهم من شعراء العصور القديمة.

كما نقلت الجادة لزوار سوق عكاظ تفاصيل الحروب القديمة بين بني عبس والتغلبيين، والبكريين، والخيّالة الذين يجوبون سوق عكاظ على ظهور خيولهم وبزي الفرسان، وقوافل الإبل التي تسير في عكاظ لتحكي حكايات تجارة مضت منذ عقود طويلة يجولون في السوق على مدار اليوم.

في حين يستمتع زائر عكاظ إلى جانب محاكاة هذه العصور من ممثلين يرتدون أزياء تمثل ذلك الزمان، بمعايشة حكايات عديدة عبر مسرحيات تقدم على جادة عكاظ حيث يتم التقاط الصور لفرسان العرب الذين يتبارزون في الميدان، وكذا الاستمتاع بسماع قصائد الفصحى والخُطب المتنوعة .

كما ابتكرت الدورة الثالثة عشر من سوق عكاظ ، طريقة جديدة في تنوع الفعاليات التي من بينها جناح “خيمة فتيان عكاظ” بجانب جادة عكاظ ، والمُقامة حالياً ضمن موسم الطائف ، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويتضمن الجناح عددًا من الأنشطة والأركان والمعارض المخصصة للأطفال والفتيان ، من خلال عرض تعليمي وترفيهي منوع .

ويُبرز الجناح العديد من الفعاليات من بينها مسرحية بعنوان”شهر زاد وشهر يار” التي تُعرض كل يوم مرتين بشكل مشوق ، وفعالية تعليم الأطفال مهارات فنون الرسم على الألواح والأشغال اليدوية ، وكذلك الرسم التفاعلي .

كما يتضمن الجناح ركن “الجامعة” الذي يُسلط الضوء من خلال عرض معلومات تاريخية عن علماء التاريخ مثل : الخوارزمي ، وابن خلدون ، وابن سينا ، ونقاط تحويلهم للتاريخ الذي يحكي إنجازاتهم .

ويشرح جناح تجربة “المشفى” للأطفال أعضاء الجسم ووظائفها وصولاً إلى الأعمال المُناطة بالمشفى ، إضافة إلى خوض الصغار تجربة “المطعم” لتعليمهم الطبخ بكافة أشكاله وبخاصة الأطباق العربية .

وتشهد خيمة فتيان عكاظ التي تشكل المساحة الملفته وبخاصة أنها تستهوي الفئة الغالية على الجميع ، إقبالاً لافتًا ، حيث تقام فيها معظم الفعاليات والعروض البهلوانية ، والعديد من الألعاب المنوعة التي تستهوي كافة الأعمار .