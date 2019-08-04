التعليقات: 0

بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي

إسماعيل سيديا رئيساً جديداً للحكومة الموريتانية

إسماعيل سيديا رئيساً جديداً للحكومة الموريتانية
weam.co/604226
نواكشوط -الوئام:

كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس السبت الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي.

ويخلف بذلك ولد الشيخ سيديا (58 عاماً) محمد سالم ولد البشير الذي قدّم استقالة حكومته قبل ذلك بساعات فقط.

وقال الرئيس المكلّف في أول تصريح له بعد تكليفه بهذه المهمة “لقد كلّفني الرئيس تشكيل حكومة تتميّز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الموريتانية “سأشرع في تجسيد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني وبرنامجه الانتخابي المتكامل”.

وسبق أن تولّى ولد الشيخ سيديا وزارتي الإسكان والعمران، والتكوين المهني وتقنيات الإعلام خلال الفترة بين عامي 2009 و2014.

وبعد أن تسلّم قيادة البلاد طيلة 11 عاماً سلّم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة إلى الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي.

روابط ذات صلة

أفغانستان وموريتانيا والجابون تنضم إلى “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”

أفغانستان وموريتانيا والجابون تنضم إلى “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً لموريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً لموريتانيا

الموريتانيون يختارون رئيساً جديداً وتوقعات باستمرار الوضع الراهن

الموريتانيون يختارون رئيساً جديداً وتوقعات باستمرار الوضع الراهن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>