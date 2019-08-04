أمانة نجران تغرم مقاولين وتلزمهم بإصلاح ما تم إتلافه

نجران - وكالات - الوئام

غرمت أمانة منطقة نجران عددًا من الشركات والمؤسسات التابعة لعدد من الجهات الخدمية أكثر من 30 ألف ريال، وذلك وفقاً لنوعية المخالفات، وحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكد أمين منطقة نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة اشتراطات السلامة، وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحقهم.

من جهته أوضح مدير مكتب التنسيق وتراخيص الحفريات بالأمانة، المهندس كرحان بن محمد آل هتيلة، أن المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات، المنفذة لمشاريع البنى التحتية، تمثلت في انهيار بطبقات الإسفلت، والحفر بدون ترخيص، وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها، والإضرار بالشوارع القائمة عند استخدام المعدات الثقيلة، إضافة إلى عدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع، وعدم وضع اللوحات التوضيحية للمشروع المنفذ.

وأوضح المهندس آل هتيلة بأنه تم إلزام المقاولين المخالفين بإصلاح ما تم إتلافه على نفقتهم وحسب المواصفات الفنية، بعد تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات النظامية المستحقة بحقهم، مؤكداً أن المختصين بالأمانة يقومون بالمتابعة والمعاينة ورصد المخالفات على المقاولين المنفذين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وفقاً لنوع المخالفة، ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشاريع.