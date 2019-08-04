ضبط كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية في سوق النكاسة

مكة المكرمة - الوئام

داهمت بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، سوق النكاسة العشوائي.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصادرة، وإتلاف، كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في ظل القضاء على الأسواق العشوائية التي تعرض منتجات غير مطابقة للموصفات الطبية المطلوبة، ومن أجل الحفاظ على صحة المواطن.