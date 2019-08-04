“هدف” يعلن ختام برنامج التدريب “صيفي”

الرياض - وكالات - الوئا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن اختتام البرامج التدريبية لبرنامج التدريب الصيفي “صيفي”، الخميس الماضي.

وقال الصندوق إن البرامج استفاد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة، بمشاركة 1873 منشأة قطاع خاص، عرضت أكثر من 31 ألف فرصة تدريبية أمام الطلاب والطالبات.

وقدم “هدف” شكره للمنشآت المشاركة في إنجاح البرنامج، ومساهمتها في تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات وخبرات سوق العمل، كما قدم الصندوق شكره للطلاب والطالبات الذين استثمروا وقتهم خلال إجازة الصيف في الاستفادة من الفرص التدريبية للبرنامج.

يُذكر أن تنفيذ برنامج “صيفي” يأتي بناءً على الأمر السامي الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/ 3 / 1438هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429 هـ، المُنظم لعمليات التنفيذ، والذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف تدريبهم وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

وتركز دور الصندوق في الإشراف على البرنامج، بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب”.

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.