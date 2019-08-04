مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو

واشنطن - وكالات - الوئام

أفاد تقرير إخباري بمقتل عشرة أشخاص، وإصابة آخرين، في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت صحيفة “دايتون ديلي نيوز” المحلية أن إطلاق النار وقع داخل، أو بالقرب من، حانة بمنطقة أوريجون بمدينة دايتون.

وتواصل الشرطة عمليات التمشيط بحثا عن ضحايا آخرين محتملين.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.