التعليقات: 0

الحادث التاني في امريكا

مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو

مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو
weam.co/604253
واشنطن - وكالات - الوئام

أفاد تقرير إخباري بمقتل عشرة أشخاص، وإصابة آخرين، في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية.
وذكرت صحيفة “دايتون ديلي نيوز” المحلية أن إطلاق النار وقع داخل، أو بالقرب من، حانة بمنطقة أوريجون بمدينة دايتون.
وتواصل الشرطة عمليات التمشيط بحثا عن ضحايا آخرين محتملين.
يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.

روابط ذات صلة

مقتل 15 في إطلاق نار في كلية بولاية أوريجون الأمريكية

مقتل 15 في إطلاق نار في كلية بولاية أوريجون الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>