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اتهمها بتهريب البنزين

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة في الخليج

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة في الخليج
weam.co/604282
طهران - وكالات - الوئام

احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة أجنبية، قال إنها كانت تهرّب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.
وبحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.
وأعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج، بذريعة أنها “كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.
وأضاف نقلا عن قيادي بالحرس الثوري “إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، و7 بحارة تم احتجازهم”.
وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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