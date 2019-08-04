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اقتنعت بعدم جدوى استمراره

إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه

إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه
weam.co/604294
الرياض - الوئام

فسخت إدارة نادي أحد السعودي، اليوم الأحد، تعاقدها مع الصربي نيناد ساكيتش، مدرب الفريق الأول، بعد نحو عشرة أيام فقط من التعاقد.
وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية إن إدارة نادي أحد توصلت إلى قناعة كاملة بعدم جدوى استمرار المدرب.
وجاء قرار الإدارة عقب مراقبتها أسلوب عمل المدرب مع الفريق في الفترة الماضية من خلال معسكر الإعداد بالقاهرة.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة عقدت اجتماعًا، مساء أمس السبت، مع ساكيتش في أحد فنادق العاصمة المصرية، تم خلاله على ما يبدو الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، فيما كان المدرب يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.

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