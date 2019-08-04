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النهائي يوم 17 أغسطس الجاري

الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
weam.co/604297
الخرطوم - وكالات - الوئام

وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس (آب) حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات وقت سابق اليوم الأحد.

ومن جانبه، أفاد القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي بأن المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات سيعلنون عن تشكيلة مجلس السيادة في 18 أغسطس (آب).
وقال أبو المعالي لوكالة فرانس برس “في 18 أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 منه سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء”.

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