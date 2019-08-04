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بسبب عطل فني

تحطم مقاتلة إيرانية في الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط

تحطم مقاتلة إيرانية في الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط
weam.co/604300
متابعات - الوئام

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية قرب من محافظة تانغستان في محافظة بوشهر جنوب إيران ، على طول سواحل الخليج العربي، ظهر يوم الأحد.

ووفقًا لحاكم تنجستان عبد الحسين رافيبور ، تحطمت الطائرة في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي بسبب مشاكل فنية.

وكشف الحاكم، في تصريحات للوكالة الإيرانية، أن كلا من الطيار ومساعده آمنان.

وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن الحادث.

يأتي ذلك بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة أجنبية، قال إنها كانت تهرّب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وبحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج، بذريعة أنها “كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.

وأضاف نقلا عن قيادي بالحرس الثوري “إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، و7 بحارة تم احتجازهم”.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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