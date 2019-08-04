استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم

دمشق - وكالات - الوئام

قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم استقالتهم، اليوم الأحد، للأمين العام للاتحاد.

وأصدر الاتحاد بيانا، على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن الاستقالة جاءت “على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول، والنتائج غير المرضية، ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق، وتحديدا بعد الخسارة أمام منتخب لبنان”.

ويعقد موفق جمعة، رئيس الاتحاد الرياضي العام، والذي يرأس أيضا اللجنة الأولمبية السورية، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأحد حول موضوع الاستقالة.

وخسر منتخب سوريا أمام لبنان 1-2 في مباراته الافتتاحية في بطولة غرب آسيا، علما بأن منتخب سوريا يلعب في ظل غياب معظم لاعبيه المحترفين.