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وإجراء أكثر من ألف عملية غسيل كلوي

“الصحة”: أكثر من 233 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات الصحية

“الصحة”: أكثر من 233 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات الصحية
weam.co/604309
واس- الوئام

واصلت وزارة الصحة، تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440 هـ عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى الثاني من شهر ذو الحجة 233008 حجَّاج وحاجَّات، حيث تم إجراء 14 عملية قلب مفتوح و 345 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1020 عملية غسيل كلوي و 54 عملية مناظير، و 322 عملية جراحية مختلفة، بينما تم إدخال 1504 حجَّاج وحاجَّات إلى المستشفيات، وتم تسجيل ثلاث حالات ولادة.

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