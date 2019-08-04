“البيئة” تدعم المحاجر بـ 112 طبيبًا بيطريًا ومهندسًا زراعيًا استعدادًا للحج

الرياض - الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ خطتها لموسم حج1440هـ، من خلال رفع جاهزية المحاجر الحيوانية والنباتية، وتوفير أكثر من 112 طبيبًا وفني مختبر وفني زراعي، لتدعيم المحاجر في المنافذ التي ترد عبرها الإرساليات الخاصة بالحج.

وأوضحت الوزارة أن هذا التدعيم يهدف إلى حماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية عبر الحدود، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة.

وأشارت إلى أن من أهم المحاجر العاملة في موسم الحج، محجر ميناء جدة الإسلامي، ومحجر الخُمرة، إضافة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، مؤكدة أن جميع المحاجر تعمل على مدار الساعة بما في ذلك يوما الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة عبرها، وإرسال العينات المطلوب فحصها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة للتأكد من سلامتها قبل فسحها، إضافة إلى إتلاف الكميات الواردة أو إعادتها في حال أنّها مثّلت تهديداً وبائياً وصحيّاً.

وبينت أنها تعمل ممثلةّ في الإدارة العامة للمحاجر بالإشراف على ما يتعلق بالإرساليات، وإصدار الفسوحات والأذونات، وإحصاء أعداد المواشي الحية الواردة لموسم الحج بشكل يومي، ورفع التقارير اليومية والأسبوعية إلى الوزارة، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات (نظاما الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتاهما التنفيذيتان بالمملكة).