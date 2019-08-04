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لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين

الهيئة العامة للغذاء والدواء تطلق خدمة “التخزين للغير”

الهيئة العامة للغذاء والدواء تطلق خدمة “التخزين للغير”
weam.co/604316
الرياض - الوئام

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة “التخزين للغير”، التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.
وتأتي الخدمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع.
كما تتيح الخدمة للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.
ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الالكتروني لـ”الغذاء والدواء” www.sfda.gov.sa.

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