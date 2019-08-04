“الشؤون الإسلامية” تُخصص 50 ألف متر مربع لفرش مساجد وجوامع بالرياض

واس- الوئام

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، فرش عدد من الجوامع والمساجد في المنطقة، حيث سيتم تنفيذ فرش 50 ألف متر من السجاد الفاخر، ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام 1440هـ، وتواصل فروع الوزارة في مناطق المملكة تنفيذه في عددٍ من المساجد والجوامع.

وتم البدء في العمل على فرش عدد من المساجد ضمن “29” مسجدا في مدينة الرياض، تم تخصيص (15200) متر مربع من السجاد الفاخر لها, فيما تم تخصيص (34800) متر مربع من السجاد الفاخر لبقية محافظات منطقة الرياض.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فرش وتهيئة المساجد بالفرش الفاخر، وإيصال كافة الخدمات بما يمكن مرتاديها من أداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة، انطلاقا من الواجب الشرعي والمسؤولية التي تحملها الوزارة تجاه بيوت الله.