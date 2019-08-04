“أرامكو” تخفض أسعار النفط لعملائها في آسيا سبتمبر المقبل

وكالات- الوئام

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، عن تخفيض سعر بيع الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا خلال سبتمبر، مع رفع الأسعار للمشترين في شمال غربى أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وقالت الشركة، في بيان نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، إنها ستخفض سعر البيع للعملاء في آسيا بمقدار 75 سنتًا ليزيد السعر بواقع 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت الشركة سعر البيع لشمال غربى أوروبا للخام الخفيف بمقدار 2.65 دولار بخصم قدره 5 سنت للبرميل مقابل خام برنت.

كانت السعودية، وافقت في يوليو على خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية إلى جانب شركائها في مجموعة أوبك بلاس، ومع ذلك استطاعت المملكة تصدير مزيد من النفط إلى الصين أكثر من أي وقت مضى، حيث ان زيادة الصادرات إلى آسيا جرى تعويضها بخفض المبيعات إلى الولايات المتحدة في ظل توافر المعروض لدى الموردين المحليين.