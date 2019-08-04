تويتر تتحرك على استحياء وتحذف تغريدة للجزيرة روجت لأحد قادة جبهة النصرة بأنه مدوّن

الرياض - الوئام

لطالما كانت قناة الجزيرة منبرا لاستضافة عناصر وقادة الجماعات الإرهابية عبر تاريخها، ابتداء من حواراتها مع العقول المدبرة لأحداث 11 سبتمبر ومنهم خالد شيخ محمد في برنامج قدمه مذيع الجزيرة السابق يسري فودة تحت عنوان سري للغاية، ونشر تسجيلات قادة التنظيم الإرهابي أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

ومنذ التسعيات فتحت الجزيرة استديوهاتها وبرامجها لاستضافة قادة مليشيات الحشد الشعبي، مرورا الآن بمليشيات الحوثي الذين يظهرون على شاشة القناة القطرية أكثر من ظهورهم على شاشة قناتهم الخاصة المسيرة.

واستمرارا لنهج الجزيرة، قدمت القناة القطرية مصلح العلياني، أحد الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب العالمي، على أنه “مدون”، وبثت أجزاء من برنامجه على اليوتيوب عبر شاشتها، عكف فيه على مهاجمة المملكة العربية السعودية.

ويعد العلياني عضوا في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، الذي تحول فيما بعد إلى “هيئة تحرير الشام” وتحديدًا في إدلب، ومدرج على قائمة الإرهاب العالمي، وشارك وقاتل في صفوف تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

فور ظهور العلياني على حسابات الجزيرة، انهال المدونون على مستوى العالم بالتغريدات المناهضة لظهور قادة الإرهاب على شاشة القناة القطرية، وطلبات بحذف التغريدة، دفع ذلك منصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى حذف تغريدة الجزيرة، والتي عكف فيها العلياني الذي وصفته بـ”المدون والناشط” على الهجوم على المملكة العربية السعودية.