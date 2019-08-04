فيديو لإضراب وتظاهر عمال في قطر احتجاجا على تردي أوضاعهم

الوئام - متابعات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو قيل إنه لمظاهرات عمال في قطر يعملون بملاعب كأس العالم 2022، يحتجون على تردي أوضاعهم.

أظهر الفيديو المتداول بكثرة حشودا من العمال، يقطعون أحد الطرق الرئيسية في قطر، وامتنعوا عن مواصلة عملهم منددين بالظروف غير الآدمية، برواتب شحيحة، وفقا لما وصفه النشطاء.

وظهر العمال في الفيديو وهم يرتدون سترات العمل الخاصة بهم، وجرت المظاهرات وقت الظهيرة.

أحد النشطاء علق على الفيديو عبر تويتر قائلا إنه صُور السبت الماضي، وكشف إضراب عمال يشتغلون في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022.

يأتي فيديو إضراب عمال قطر، بعد سلسلة من التنديدات لمنظمات حقوقية لأوضاع عمال إنشاءات ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، رغم وعود الدوحة بتحسين ظروفهم.

وكشفت تقارير إعلامية دولية وتحقيقات لمنظمات حقوقية زيف هذه الوعود، وسلطت الضوء على ظروف مروعة يعيشها العمال، تصل حد وضعهم فيما يشبه السجون.

أوضاع غير آدمية

وتقول جماعات حقوقية إن ألف عامل مهاجر فارقوا الحياة حتى الآن بسبب مشروعات تطوير البنية التحتية والملاعب استعدادا لاستضافة قطر للمونديال، بحسب ما نقلت ذي أتلانتك.

وكان تحقيق مولته الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، في أبريل 2017، أظهر أن المئات من العمال الآسيويين دفعوا رسوما للحصول على فرصة عمل في تشييد ملاعب رياضية، وانتهى المطاف ببعضهم إلى العمل قرابة خمسة أشهر دون أن يحصلوا على يوم واحد من الراحة.

وشهدت أوضاع عمال من الهند ونيبال وبنغلادش يعملون في مشروعات لتطوير البنية التحتية، تتكلف نحو 200 مليار دولار، في إطار استعدادات قطر لاستضافة المونديال، تدقيقا من جانب جماعات حقوقية تقول إن العمال المغتربين يعيشون في أوضاع سيئة، ويعانون صعوبات في الحصول على المأوى والمياه.