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اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

بلدية العويقيلة تضبط لحوما مجهولة المصدر

بلدية العويقيلة تضبط لحوما مجهولة المصدر
weam.co/604403
سعف النماصي: الوئام

ضبطت بلدية محافظة العويقيلة، ممثلة بقسم صحة البيئة وأثناء جولتها الرقابية على المطاعم، لحوم مجهولة المصدر، وقامت البلدية بمصادرة جميع المواد المضبوطة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة العويقيلة م. عبدالعزيز بن عامر الغشم ، أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ فوراً عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل.
كما أشاد  بجهود المراقبين وحرصهم في الكشف عن مثل هذه المخالفات خصوصاً أن الأمر يتصل بصحة وسلامة المستهلكين.

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