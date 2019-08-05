مفاجأة: حكومات أوروبا دفعت أموال المعاشات وصناديق البطالة لمقاتلي داعش

واشنطن - الوئام

تقول الحكومات وخبراء الإرهاب إن الحكومات عبر أوروبا دفعت بطريق الخطأ مزايا الرعاية الاجتماعية الممولة من دافعي الضرائب، مثل صناديق البطالة ومعاشات العجز وبدلات الإسكان لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين استخدموا الأموال لشن حرب في العراق وسوريا.

قال مسؤولون دنماركيون هذا الأسبوع إن 29 مواطنًا حصلوا على 100.000 دولار في معاشات تقاعدية عامة لأنهم اعتبروا مرضى أو معاقين للعمل، ثم فروا إلى سوريا للقتال من أجل المجموعة المتطرفة، وفقا لصحيفة يو إس اي توداي الأمريكية.

تتمتع الدنمارك بأحد أنظمة الرعاية الاجتماعية الأكثر سخاءً في العالم، والتي توفر للأشخاص العاطلين المؤهلين ما يصل إلى 120 دولارًا يوميًا. إضافة إلى محاولة استعادة المزايا التي تم صرفها عن طريق الخطأ، تحاول الحكومة تشديد التشريعات المتعلقة بادعاءات الرعاية التي يقدمها المشتبه بهم من المتشددين.

وقال وزير العمل الدنماركي ترويلز لوند بولسن “إنها فضيحة ضخمة أن ننفق أموالاً من صندوق الرعاية الاجتماعية في الدنمارك للأشخاص الذين يذهبون إلى سوريا، والبقاء في منطقة حرب والمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات عسكرية ليس شيئًا متوافقًا بأي حال من الأحوال مع تلقي إعانات العجز”.

ومن الدول الأخرى التي دفعت أيضًا فوائد لمقاتلي داعش:

السويد

لقد استغرق الأمر ثمانية أشهر قبل أن تقطع سلطات الرعاية الاجتماعية المزايا المدفوعة لمواطن سويدي انضم إلى الجماعة الإرهابية في معقل الرقة السوري.

فر مايكل سكرومو ، الذي نشأ بالقرب من غوتنبرغ، عام 2014 مع زوجته وأطفاله الأربعة إلى سوريا. هناك، أقسم بالولاء للدولة الإسلامية، وغير اسمه إلى عبد الصمد السويدي، وظهر في مقاطع فيديو دعائية تتظاهر ببندقية كلاشينكوف. ذكرت وسائل الإعلام السويدية أنه لم يتم إرسال رسالة إلى عنوانه السويدي إلا بعد مرور عام على مغادرة سكرامو غوتنبرغ تفيد بأن السلطات قد تمت إنهاء إعاناته للطفل والإسكان. خلال الأشهر الثمانية، تم دفع أكثر من 5000 دولار.

ورفضت وكالة الرعاية الاجتماعية السويدية المسؤولة عن سداد المدفوعات، التعليق على القضية.

بلجيكا

خلصت السلطات إلى أن العديد من المتآمرين في هجمات بروكسل وباريس الإرهابية التي أودت بحياة 162 شخصًا في عامي 2015 و 2016 تم تمويلها جزئيًا من قبل نظام الرعاية الاجتماعية في بلجيكا أثناء تخطيطهم لفظائعهم.

وقال فيليب دي كوستر، مدير الوكالة البلجيكية التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه تم منذ ذلك الحين اتخاذ خطوات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. على سبيل المثال ، لم يعد بإمكان المدانين بالإرهاب الحصول على مزايا أثناء وجودهم في السجن.

فرنسا

قامت الحكومة بقطع مزايا الرعاية الاجتماعية لعدة مئات من المواطنين الفرنسيين الذين غادروا البلاد للانضمام إلى الجماعات الجهادية.

وقال توم كيتنج ، مدير مركز الدراسات المالية والجريمة المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: “إنها قضية تمويل الإرهاب المهمة اليوم”، مضيفا “تركز الأجهزة الأمنية على الممثلين الوحيدين والخلايا الصغيرة والأفراد الملهمين أو الموجودين الذين يعملون في الدول الأوروبية ، وبالطبع مسألة العائدين (الدولة الإسلامية).

وقال “لكن العنوان البارز هو أن الممول الرئيسي لهجمات الإرهابيين في أوروبا هو الحكومات الأوروبية”. “في عدد متزايد من الحالات ، يأخذ الناس الأموال التي قدمتها لهم حكوماتهم الوطنية ويستخدمونها لأغراض غير الغرض المقصود منها.”

تعد فرنسا أكبر مصدر للمقاتلين الغربيين في العراق وسوريا، حيث يقدر عددهم بنحو ألفي شخص اعتبارًا من مايو من العام الماضي، وفقًا لمشروع مكافحة التطرف، وهو مركز أبحاث.

بريطانيا

أقر مجلس حكومي محلي في برمنغهام في ديسمبر أنه دفع خطأً حوالي 7000 دولار في شكل مزايا سكنية لرجل كان يقاتل في سوريا من أجل تنظيم الدولة الإسلامية ، المعروف أيضًا باسم داعش أو داعش. استخدم أنور حدوشي المال لتمويل رحلته للانضمام إلى المجموعة.

في سبتمبر، حث أنجم شودري، الذي سُجن بسبب أنشطته الإرهابية، أتباعه على المطالبة بـ “بدل الجهاديسيكر” – في إشارة إلى نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد. وتردد عباراته كتيب أصدرته الجماعة الإرهابية في عام 2015. كيفية البقاء في الغرب: ينصح دليل المجاهد بأنه “إذا كان بإمكانك المطالبة بمزايا إضافية من الحكومة ، فافعل ذلك”.

تقدر السلطات البريطانية أن 850 مواطنًا سافروا إلى العراق وسوريا للقتال من أجل الجماعات المتطرفة.

قالت وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة إن الأشخاص يفقدون حقهم في الحصول على الاستحقاقات عندما ينتقلون إلى الخارج ، باستثناء المعاشات التي ساهموا فيها.

وقد حذر أنتوني جليز، الذي يدير مركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باكنجهام ، من أن “بريطانيا ليست على هذا الحد”. “يمكن للمرء أن يفترض أن الأشخاص الذين يرغبون في تفجيرنا مرتاحون تمامًا بشأن أخذ أكبر قدر ممكن من المال من الحكومة البريطانية