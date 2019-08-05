بالصور: ٦٧ مطية مصرية تعسكر بتبوك استعداداً لسباقات الهجن بالطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

وصلت قافلة الهجن المصرية المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن إلى الأراضي السعودية وبالتحديد مدينة تبوك حيث مقر معسكر البعثة المغلق الذي تم تخصيصة بالتنسيق مابين الإتحادين السعودي والمصري للهجن حيث تم توفير كافة الإمكانيات ليقوم الهجانة والمدربين وملاك الإبل المصرية بعمل التدريبات والتجهيزات اللازمة استعدادا لخوض المنافسة.

واعتمد الاتحاد المصري للهجن الوفد المشارك بــ 67 مطية أصيلة تم نقلها من عدد من المحافظات المصرية عن طريق البحر عبر ميناء نويبع المصري إلى ميناء العقبة الأردني حيث كان في استقبالهم الشيخ على الأحيوات رئيس جمعية الهجانة الأردنية ومرافقتهم أثناء إنهاء إجراءات الوصول للأراضى الأردنية والمغادرة براً للملكة العربية السعودية .



يذكر أن هذه المشاركة تعد الثالثة و هى الأكبر فى تاريخ الاتحاد المصري للهجن، من خلال 67 مطية من الإبل الأصيلة التى تم اختيارها بعناية شديدة لتكون على قدر المنافسة في مهرجان ولي العهد الثاني للهجن خلال الفترة من الخامس عشر من أغسطس الجاري حتى الرابع عشر من سبتمبر القادم يتنافس خلالها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد ٤٣٦ شوطا على جوائز مالية تعد الأضخم حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال.