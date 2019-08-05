مطوفات مسلمي أوروبا وأمريكا ينقاشن التحول لشركة مساهمة

مكة المكرمة- الوئام:

عقد اللقاء الثانى لمطوفات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا بقاعة السيد جعفر جمل الليل بمقر المؤسسة بمشاركة الدكتور طارق كوشك نائب رئيس المؤسسة وبرئاسة الدكتورة ندى برنجى عضو مجلس الإدارة والمشرفة على قطاع الدراسات.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع وجاء على رأسها توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالمرسوم الملكى الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧ هجرى بخصوص النظام الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج وتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مغلقة.

وألقت الضوء على عملية التحول والفرص الواعدة للاستثمارات المستقبلية كما تم تحفيز المطوفات على طرح مبادارات مختلفة من شأنها تطوير المؤسسة. وتم التنويه عن إنشاء وتفعيل عدة لجان نسائية للمساهمة فى خطة التحول والعمل على توفير خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين من زوار بيت الله الحرام بهدف تفعيل دور المطوفات تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وكان هناك عدد من المداخلات والاستفسارات طرحت اثناء اللقاء حيث قام كل من نائب رئيس المؤسسة الدكتور طارق كوشك والدكتورة ندى برنجي بالرد علىها.