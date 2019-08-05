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تمنح خريجيها رتبة وكيل رقيب وعريف

وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث

وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث
weam.co/604488
الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة وكيل رقيب وعريف وكذلك برنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية الملكية السعودية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس الدبلوم) والثانوية العامة وذلك يوم الإثنين الموافق (04/12/1440هـ) .

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة  وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً  وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx/

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