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للتعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس

شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية في جامعة بيشة

شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية في جامعة بيشة
weam.co/604489
بيشة -الوئام:

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي المقبل 1440-1441هـ، وذلك لسد احتياج الكليات في مختلف التخصصات.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني إنه سوف يتم إطلاق منصة (تعاون) خلال يوم غدٍ الإثنين الموافق 1440/12/04هـ عبر البوابة الالكترونية للعمادة، ليتم عن طريقها استقبال طلبات التعاون بهدف توحيد اجراءات التقديم واختيار المتعاونين. مشيرًا إلى أن التعاون يشمل الذكور والإناث.

وأضاف بأنه على راغب التعاون إدخال بياناته من خلال البرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون للكليات لإجراء المقابلات واستكمال الاجراءات اللازمة لعملية التعاون.

لافتًا إلى أن هناك عدة عناصر للمفاضلة تعتمد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.

وذكر الدكتور سعيد القرني بأن باب التعاون يعد فرصة لكافة الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والاسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس. داعيًا الراغبين في التقدم الاطلاع على دليل التعاون والذي سيكون متاحًا عبر موقع العمادة على الشبكة العنكبوتية.

و للتقديم من خلال الرابط التالي: https://taawon.ub.edu.sa

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