ترحيب كويتي وإماراتي بالإعلان الدستوري في السودان

الرياض- الوئام:

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنّ التوقيع الذي جرى مؤخرًا على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار.

من جهة اخرى أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن ترحيب الكويت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأكد المصدر أهمية هذه الوثيقة باعتبارها “ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء في السودان.

وثمن الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة الحيوية والمهمة، مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السودان ودعمه في ما يحقق أمنه واستقراره.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق من اليوم بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري.