أستراليا تستبعد نشر صواريخ أميركية على أراضيها

سيدني - وكالات - الوئام

استبعدت أستراليا، اليوم الإثنين، نشر صواريخ أميركية على أراضيها، وذلك في أعقاب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين.

وبعد الإعلان عن عزم الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، في خطوة تعتبر على نطاق واسع مسعى لاحتواء نفوذ الصينن، استبعدت أستراليا فكرة نشر تلك الصواريخ على أراضيها.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تلك الفكرة “لم تُطلب منا، لا تجري دراستها، لم تعُرض أمامنا. أعتقد أن بإمكاني استبعاد ذلك”.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من مغادرة وزيري الدفاع الأميركي مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو سيدني في ختام محادثات.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز لشبكة إيه.بي.سي العامة إن الموضوع ورد في لقائها مع إسبر. وقالت “سألته مباشرة: هل هناك أي توقعات بتوجيه طلب.. وقال: لا”.

وأي طلب رسمي من شأنه أن يضع أستراليا في موقع صعب بين حليفتها الولايات المتحدة وشريكها التجاري الكبير الصين.

وأصبحت السياسة تجاه بكين مصدر احتكاك متزايد بين واشنطن وكانبرا، التي سعت للحفاظ على علاقات عمل جيدة مع حكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وفيما ترتبط أستراليا بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، فإن شراء الصين للفحم وخام الحديد الأسترالي ساهم في الحفاظ على نشاط الاقتصاد الأسترالي خلال الأزمة المالية العالمية.

وتخلل زيارة بومبيو تحذيرا صارما للشركاء “لإبقاء أعينهم مفتوحة جيدا” إزاء تنامي نفوذ الصين.

كما حذر بومبيو أصحاب القرار في أستراليا من خطر التغاضي عن الانتهاكات، من أجل التجارة مع بكين.

وقال “يمكنكم بيع أنفسكم من أجل كومة من فول الصويا، أو يمكنكم حماية شعبكم”.

وأضاف “أعتقد أنه من الممكن مزاولة التجارة مع الصين، والطلب منها في نفس الوقت التصرف بنفس القواعد”.

ويجري مشاة البحرية الأميركية بشكل منتظم عمليات مناوبة خلال مدينة داروين، ما يثير التكهنات من احتمال نشر صواريخ في هذه المدينة الشمالية، عقب انسحاب الولايات المتحدة، يوم الجمعة، من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا.

ويقول الخبراء إن مكان النشر سيكون على الأرجح في منشآت أميركية على جزيرة غوام.