الهند تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

نيودلهي - وكالات - الوئام

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

وجاء الإعلان على لسان أميت شاه، وزير الداخلية، في مقر البرلمان.

واعتمدت السلطات الهندوسية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير، والذي كان يضمنه الدستور الهندي.