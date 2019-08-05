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بمرسوم رئاسي يؤجج المنطقة

الهند تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

الهند تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير
weam.co/604515
نيودلهي - وكالات - الوئام

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
وجاء الإعلان على لسان أميت شاه، وزير الداخلية، في مقر البرلمان.
واعتمدت السلطات الهندوسية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير، والذي كان يضمنه الدستور الهندي.

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