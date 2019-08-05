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يرفض المشاركة في المهمة الأمريكية

مسؤول ألماني يدعو بلاده لتولي دور قيادي أوروبي بالخليج

مسؤول ألماني يدعو بلاده لتولي دور قيادي أوروبي بالخليج
weam.co/604520
برلين - وكالات - الوئام

دعا منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بلاده إلى تولي دور قيادي في مهمة أوروبية لتأمين الخليج.
وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: “لدينا مصالح ومسؤولية سياسية أمنية في المنطقة يتعين علينا الإيفاء بها”.
وفي المقابل، رفض باير مشاركة بلاده في مهمة أمريكية بالخليج، وقال: “إذا شاركت ألمانيا الآن في مهمة تقودها الولايات المتحدة، وواصلت (الأزمة) تصاعدها، فإن خطر الانجرار إلى مهمة عسكرية سيكون كبيرا، ولا يمكن أن يكون ذلك في مصلحتنا”.
وأشار باير إلى إمكانية الجمع بين مهمة أمريكية وأخرى أوروبية، وقال: “يمكن تحقيق ذلك”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على دعم عريض لمهمتها العسكرية في حماية سفن تجارية من هجمات إيرانية في الخليج.
وتسعى ألمانيا للنأي بنفسها عن سياسة “الضغط القصوى” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف من الانجرار إلى نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.

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