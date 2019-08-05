ألف معلم يتجمعون في طهران احتجاجًا على عدم تعيينهم رسميًا

طهران - وكالات - الوئام

نظم أكثر من ألف معلم في جميع أنحاء إيران، أمس الأحد، تجمعًا أمام وزارة التعليم والتربية للاحتجاج على وضعهم التوظيفي.

وطالب المعلمون بتوظيفهم رسميا ورفعوا شعارات: «30 ألف من المعلمين يطالبون بتوظيفهم»، و«أين يستنزف النظام الموازنة المخصصة بهذا الخصوص؟».

وكان المحتجون يحملون منشورات ولافتات احتجاجية. وكتبوا في أحد هذه المنشورات: «المعلم التدريسي لا يقبل التمييز». وطالبوا بحسم وضعهم الوظيفي قبل شهر سبتمبر، أي مع إعادة فتح المدارس.



أحد المحتجين، وكان قادما من محافظة لورستان إلى طهران، قال: عملت 12 عامًا كمعلم ما قبل الابتدائية، وأفنيت عمري وشبابي في الفصول الدراسية، وعندما تمت الموافقة على الميزانية من قبل مجلس الشورى، بدلاً من توظيف 30 ألف معلم، يريدون توظيف 12 ألفًا منهم. عمري تقريبًا 40 عامًا وهل أحصل بعد ذلك على فرصة عمل؟

يذكر أن مسؤولًا بوزارة التعليم في طهران أعلن هذا الأسبوع أن المدارس في طهران وحدها تعاني من نقص 10 آلاف معلم.

يأتي ذلك فيما يمتنع النظام عن توظيف المزيد من المعلمين، إما لنهب أموال الشعب الإيراني، أو أنه يستنزفها لتصدير الإرهاب وتأجيج الحروب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.