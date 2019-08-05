فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شكل مهرجان ولي العهد للهجن والمقام في حديقة الملك فيصل بالطائف نقطة تحول في المهرجانات من خلال الفعاليات المقامة التي تناسب جميع الفئات العمرية وحرص المنظمون على إظهار وإبراز الجانب التراثي والموروث الشعبي والثقافي.

وتوافد عدد من مشاهير الشعراء والتواصل الاجتماعي لزيارة المهرجان كمنصور الرقيبة وهشام الهويش والشاعر زياد بن نحيت الذي ذكر أن الدولة عليها واجب أعزها الله على أن تحيي تراثنا وتراث ابائنا وأجدادنا ، وهذه المهرجانات الوطنية التي تقيمها مواسم الشعودية و تهتم بالثقافة والادب والهجن والشعر والهجن وتحفظ الهوية الوطنية لكل إنسان سعودي.

ونقدم الشكر لكل القائمين على هذه المهرجانات التي تحفظ تاريخنا العريق الذي يرتبط بالفتوحات والهجن وترسخ المفهوم التراثي لدى الأجيال وتعليمهم كيف كانت الحياة فالسابق.

وأضاف ابن نحيت نشيد بالزوار لزيارة المهرجان العريق الذي يمثل أصالة وتاريخ الهجن وقال مالهم عذر بعدما اجتمعت الثقافة والفكر والهجن مع الأدب والترفيه وأن المهرجان يعتبر نقلة وإضافة نوعية لمدينة الطائف.