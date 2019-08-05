“القبة الحديدية” تصيب 30 إسرائيلياً بالسرطان

تل أبيب - وكالات - الوئام

كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له عن إصابة 30 جندياً إسرائيليا بالسرطان، مشيراً إلى أن معظم الجنود المصابين يخدمون في سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي، وتحديداً منظومة القبة الحديدية.

وأضاف تقرير التلفزيون أن المسؤولين يفحصون ما إذا كانت إصابات الجنود مرتبطة بعملهم في وحدات القبة الحديدية أم لا.

يذكر أن منظومة القبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طوّرته شركة رافائيل الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.