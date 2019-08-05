مسؤول ألماني يحذر من عنف المهاجرين

برلين - وكالات - الوئام

حذر مسؤول ألماني من ارتفاع خطر العنف لدى المهاجرين، وذلك عقب هجوم مميت نفذه إريتري وأودى بحياة طفل في محطة قطار فرانكفورت.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: “الآن يفد إلينا على نحو واضح أشخاص من ثقافات أخرى، حيث تكون فكرة اللاعنف في أوطانهم غير بديهية مثلما نتبناها هنا.. يجب التحدث على نحو واضح: يأتي إلينا هنا أفراد ينخرطون على نحو أسرع بكثير بعنف في معارك، فهم عايشوا عنفا على مستوى أعلى بكثير مما عايشناه. لدينا هنا خطورة مرتفعة، حيث تظهر الإحصائيات الجنائية ذلك بوضوح”.

وأكد أن الحل هو المثابرة في التصدي لمثل هذه المخاطر، ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف وطردهم من البلاد.

كما طالب هيرمان بمراجعة اتفاقية دبلن، التي تنص على أن تكون أول دولة أوروبية يطأها المهاجر هي المختصة بإجراءات لجوئه، موضحا أن هذا النظام غير فعال، حيث لا تلتزم جميع الدول به.

وأضاف أنه لا يمكن ترك كافة المشكلات على عاتق الدول التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا يريد إلغاء نظام “شينجن” للانتقال الحر داخل أوروبا، وقال: “لكن الحدود المفتوحة تماما داخل أوروبا لا يمكننا على ما يبدو تحقيقها، خاصة طالما أن الحدود الخارجية للاتحاد غير مؤمنة. يتعين علينا أن نعلم من يقيم لدينا. ونحتاج لذلك إلى رقابة ذكية على الحدود داخل أوروبا لا تؤدي إلى تكدس أبدي”.