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مرسوم ملكي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس

“التأمينات الاجتماعية”: المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد

“التأمينات الاجتماعية”: المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد
weam.co/604541
الرياض - الوئام

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، عن صدور مرسوم ملكي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس 2019، ويقضي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن النظام كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات.
وبينت أن ذلك أسهم بشكل جزئي في إضعاف مساهمة المرأة في سوق العمل، بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.

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