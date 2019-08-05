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استهدفت مطارات مدنية بالمملكة

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية
weam.co/604554
الرياض - الوئام

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).
وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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