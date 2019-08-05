مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

الرياض - الوئام

يلتقي الأهلي بضيفه الهلال، غدا الثلاثاء، في مواجهة سعودية بحتة من العيار الثقيل، سيكون مسرحها ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن تخلو الموقعة من الإثارة والندية التي أصبحت سمة لغالبية مباريات الأهلي والهلال، سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، وسيرمي كل منهما بجميع أوراقه من أجل تجاوز الآخر والاقتراب من بلوغ الدور التالي للبطولة القارية، ومنح جرعة معنوية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم المحلي بعد أسبوعين.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها.

ويدخل الأهلي الموسم بثوب جديد لاسيما من ناحية الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويملك إيفانكوفيتش خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية، بعد أن قاد شاندونغ لونينغ الصيني إلى اللقب المحلي عام 2010، وبرسيبوليس الإيراني إلى التتويج بطلا لإيران ثلاث مرات، كما قاد الأخير إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، ثم إلى النهائي في العام التالي، قبل أن ينتقل خلال الصيف الحالي إلى الأهلي.

وأقام الأهلي معسكراً في النمسا لعب خلاله 5 مباريات ودية كسبها جميعاً، وظهر خلالها بشكل جيد، وتعرف المدرب على جاهزية لاعبيه ووقف على مستوياتهم.

ويعول الأهلي على الرباعي الأجنبي الصربي دانيال أليكسيتش والبرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر.

في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

ولم يجر الفريق، الذي تعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أي تغييرات على تشكيلته باستثناء استقطاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون، في الوقت الذي قام فيه بشراء بطاقة لاعبه البيروفي أندري كاريلو الذي لعب له بنظام الإعارة في الموسم الفائت، إلى جانب تجديد عقد المدافع محمد جحفلي والدولي سالم الدوسري.

ولعب الهلال 6 مباريات ودية في معسكره بالنمسا، فاز في بعضها بنتائج كبيرة، وصلت إلى 10 و11 هدفا، قبل أن يتغلب في آخر مبارياته الودية على أودينيزي الإيطالي 3-2.

ويضم الهلال في صفوفه الرباعي الأجنبي الكوري جانغ هيون والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس.

وأربك الدولي محمد البريك حسابات مدربه بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة في تدريبات السبت الماضي وباتت مشاركته أمام الأهلي محل شك كبير.

ويعتبر البريك من أبرز العناصر الموجودة حالياً في الكرة السعودية حيث يؤدي أدواراً هجومية ودفاعية بجودة عالية حتى أصبح أحد مفاتيح اللعب المهمة ونقطة انطلاق الهجمات سواء مع الهلال أو مع المنتخب الوطني.

وفي حال عدم قدرته على المشاركة، فإن المدرب سينقل ياسر الشهراني من الظهير الأيسر للأيمن والاعتماد على حسن كادش كظهير أيسر.

وستكون المباراة التي تجمع الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة”، الأولى بينهما على المستوى القاري والسابعة على الصعيد الخارجي، إذ سبق أن تقابلا 6 مرات جميعها في البطولة العربية، وكانت الأفضلية خلالها للهلال الذي فاز في 3 مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.