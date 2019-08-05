“الهلال الأحمر السعودي”: 119 فرقة إسعافية متقدمة في الحج

مكة المكرمة - وكالات - الوئام

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة، تغطي نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة.

وتشكل الفرق الإسعافية المتقدمة أحد أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج، والتي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثفة والرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة، و28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة، و30 فرقة في مشعر منى، و39 فرقة في نطاق المسجد الحرام، إضافة إلى فريق الدراجات النارية المكون من 38 مختصا يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول بشكل سريع في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتعتمد الفرق الإسعافية المتقدمة آلية الوصول السريع لمواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة، من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدراجات النارية، وعربات الجولف، والفرق الراجلة.

كما خصصت الهيئة فريقًا متكاملًا من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيبا في عدد من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين فيضم 94 أخصائيا مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتوفر الهيئة جميع أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام، للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزا إسعافيا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظف، في عدد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، كل ذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.