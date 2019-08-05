دراسة جديدة تكشف من ينام أكثر: الرجال أم النساء؟

لندن - صحف - الوئام

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على فريق من الباحثين البريطانيين، أجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.

وكشفت الدراسة أن 13 بالمئة من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6 بالمئة فقط من النساء، وذلك على عينة مكونة من ألف رجل ومثلها من السيدات.

ووجدت الدراسة أن ربع النساء لم يحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهن، مقابل 16 بالمئة فقط من الرجال.

وقالت ليزا أرتيس، الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا، إن “قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كافٍ لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة”.

وأضافت: “أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس”.