“التقاعد”: مركز الاتصال مستمر لخدمة العملاء في إجازة عيد الأضحى

الرياض - الوئام

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن مركز الاتصال لخدمة العملاء سيواصل العمل، وتقديم الخدمة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الخميس 07/ 12/ 1440 هـ، على الرقم8001248889، كما يمكن للعملاء من خارج المملكة التواصل مع المؤسسة على الرقم 920014000.

وأوضحت “التقاعد” أن فترة العمل في المركز ستكون طوال فترة الإجازة من الأحد إلى الخميس، من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً, ويومي الجمعة والسبت سيكون العمل من 1 مساءً وحتى 6 مساءً, أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.

وأضافت المؤسسة أن هذا يأتي حرصاً منها على ضمان استمرارية تقديم الخدمة خلال أوقات الإجازة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

وأكدت “التقاعد” أن بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع تعاملاتهم معها، على مدار الساعة، عبر التسجيل والدخول للخدمات الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa.