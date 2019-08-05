التخصصات الصحية: تطلق برنامج التدريب PIONEER لتطوير مهارات القيادات النسائية

متابعات- الوئام

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة في أكاديمية القيادة الصحية وبالتعاون مع شركة صحة القابضة، برنامج التدريب PIONEER لتطوير مسيرة مهارات القيادات النسائية في القطاعات الصحية لدعم التحول في القطاع الصحي.

وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن برنامج التدريب لتطوير القادة النسائية يهدف إلى طرح عدة تحديات قيادية وتدربيهن على التعامل معها، وذلك مع وضع أهداف التحول الصحي في عين الاعتبار.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يستلزم تفرغ جزئي لمدة 6 أشهر، وينقسم إلى أربع ورش عمل، منوهًا بأن التقديم على البرنامج سينتهي في 22 أغسطس 2019.

يذكر أن أكاديمية القيادة الصحية تهدف إلى تطوير القادة في القطاع الصحي داخل نظام الرعاية الصحية، وتأهيلهم لقيادة برنامج التحول في القطاع الصحي، و التركيز على تلبية احتياجات تطوير المهارات القيادية في نظام الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.