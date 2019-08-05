هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة

مكة- الوئام- محمد السويهري

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب أسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة أتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي وذلك بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيرًا في ذات الوقت أن البرنامج الالكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأشار “كعكي” إلى أن أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريال لتذكرة كافة المحطات القطار، بالإضافة إلى أن هنالك تذاكر تباع خلال أيام التشريق ويبلغ سعرها 50 ريال.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني حاج ابتداءً من يوم الترويه وحتى نهاية أيام التشريق.