“الممرضات السعوديات” يؤكدن جاهزيتهن لخدمة الحجاج في مستشفيات “الصحة” بالمشاعر المقدسة

واس- الوئام

أكدت الممرضات السعوديات المنتدبات للعمل في مستشفيات “الصحة” في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، جاهزيتهن لخدمة ضيوف الرحمن معبرات عن سعادتهن بالمشاركة في خدمة الحجاج.

وتوافدت الممرضات السعوديات خلال الأيام الماضية من جميع مناطق المملكة، وسط تسهيلات تقدمها “الصحة” لمنسوبيها، ودعم من أسرهن للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية التي تحتاجها الحالات المرضية في مستشفيات المشاعر المقدسة.

وعبرت أخصائية التمريض حنان علي التي تشارك لأول مرة في مهمة الحج عن سعادتها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, مبينة أنها التحقت بالعمل في مستشفى الملك عبد العزيز للأورام بجدة قبل عامين، وسارعت لتقديم طلب المشاركة في الحج، أملًا في زيادة الخبرات وللتشرف بخدمة ضيوف الرحمن.

فيما أوضحت الأخصائية ميعاد الدوسري، المكلفة بالعمل في مستشفى منى الوادي خلال موسم حج هذا العام أنها تشارك للمرة الثالثة على التوالي، حيث انْتُدبتْ من محافظة بيشة لعملها في مستشفى الملك عبد الله في بيشة, مشيرة إلى أنها كررت المشاركة للسنة الثالثة نظرًا لجمال التجرِبَة التي خاضتها العامين الماضيين، سواء من حيث التسهيلات التي تقدمها “الصحة” للمنتدبين، أو لاكتساب المزيد من الخبرات التمريضية للتعامل مع مختلف الحالات، معبرة عن تشرفها بخدمة ضيوف الرحمن لكسب الأجر خاصة وأن دعوات الحجاج عند خدمتهم تمنح دافعًا كبيرًا لمضاعفة الجهود.

وتشاركها بالحديث الأخصائية روان علي التي تعمل في قسم الطوارئ في مستشفى منى الوادي بقولها: “المشاركة في مهمة الحج، أمنية للكثيرين فهي تجمع شرف خدمة الحجاج والأجر الذي يحصل عليه المسلم في هذه الخدمة، إضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتلبية لدعوة “الصحة” التي قدمت جميع التسهيلات لمنسوبيها وهيأت لهم جميع السبل لخدمة الحجاج”.

بدورها عبرت مديرة التمريض في مستشفى منى الوادي حنان الغروي، التي تشارك للمرة الخامسة عشرة في مهمة الحج عن شكرها لـ “الصحة” على دعمها الكبير للمنتدبين والمنتدبات للعمل في موسم الحج، مؤكدة أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل في غالبية المجالات بفضل الله ثم دعم القيادة.

وأعلنت “الغروي”، جاهزية جميع التمريض النسائي السعودي في مستشفى منى الوادي لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة أن الممرضاتِ السعودياتِ يحملْنَ خبرات ومؤهلات ومهارات كبيرة للتعامل مع مختلِف الحالات وتقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن.

وكانت “الصحة”، أخضعت طواقم التمريض المشاركة في خدمة الحجاج لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ.

ونفذت الدورات والبرامج التدريبية في مناطق رئيسة قبل بدء موسم الحج وتم إخضاع المنتدبين للحج لبرامج تدريبية داخل مستشفيات المشاعر، وذلك من أجل تقديم أرقى الخدْمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية.