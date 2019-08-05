مصر.. الداخلية: الانفجار أمام معهد الأورام نجم عن سيارة تحمل متفجرات كانت مجهزة لعملية إرهابية

القاهرة- الوئام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام “معهد الأورام” بوسط القاهرة، والذي تبين من الفحص المبدئي انه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنيه وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها.

وأضاف البيان: “تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتابعت الوزارة في بيانها: “تشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، كما توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها، وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.