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وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية

وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية
weam.co/604615
واس- الوئام

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس.

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به، بعد ذلك زار مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعًا لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

إثر ذلك التقى وزير الداخلية قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

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