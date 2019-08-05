القرشي: 900 مليون ريال إيرادات نقل الحجاج هذا العام

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي

توقع عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو لجنة النقل محمد سعد القرشي، بأن تصل إيرادات النقل في حج هذا العام إلى أكثر من 900 مليون ريال.

وأوضح “القرشي”، أن هناك نحو 300 شركة نقل ستنقل أكثر من ثلاثة ملايين حاج عبر أكثر من 50 ألف حافلة من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن هناك قرابة 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال حجاج بيت الله الحرام عبر نحو 12 ألف سيارة أجرة نظامية إلى مواقف السيارات والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.

وتوقع أن يتم نقل 200 ألف حاج من حجاج الداخل وكذلك نقل 800 ألف حاج من حجاج الخارج هذا العام عبر قطار المشاعر المقدسة.