شاهد.. صناعة الأسلحة وبنادق الصيد في فعاليات مهرجان ولي العهد بموسم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

يزخر جناح الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن بموسمه الثاني بحديقة الفيصلية بالطائف بالعديد من المحلات التي تهتم بالصناعات اليدوية المختلفة والمتنوعة.

العم حامد أحمد الهلالي ذا باع طويل في صناعة وصيانة وبيع أسلحة الصيد ومختلف البنادق مثل أم فتيل المغربي وأم أصبع الطويل والقصير.

وعن هذه الحرفة يقول: “استخدام البندقية يبدأ من قيام (البواردي) بصب الرصاص في مصب يقوم بنحته بنفسه”.

ويتحرى الدقة في حجم الرصاصة التي تتناسب مع حجم السبطانة ثم توضع الفتيلة على بيت النارقبل ضغط القانص أو تأمينه، مبينا أن ملح البارود ينصهر بالحرارة و يترك أوكسيجينه فيتأكسد الكبريت والفحم معاً الذين بجواره فيتكون من تأكسد الكبريت أندريد كبريتوز، ومن تأكسد الفحم الأندريد كربونيك وهذان الغازان المتكونان بسرعة هما اللذان يدفعان المقذوف بضغطهما عليه من خلفه ولملامستها بالبارود تبدأ بالثوران.

وبين أن وجود البارود بدون رصاص تسمى (فيشنق) وتستخد في المناسبات الخاصة مثل العرضة الجنوبية أو التعشير حسب مسمياتها عند القبائل.

وتتكون البندقية من الخشيبة وهي مصنوعة من خشب الزان الذي يحوي المصب الذي ينحته البواردي ومكوناته حجر جير ومبرد وملعقة توضع على النار وفيها الرصاص الذي يستخرج من بطاريات السيارات.