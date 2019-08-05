طلبة إعلام الطائف في زيارة لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في موسم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

زار طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف المشاركون في المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف قرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، واطلع الطلبة على الفعاليات المقامة بالحديقة يرافقهم نائب رئيس المركز الاعلامي الأستاذ هاني الشحيتان، فيما أبدو إعجابهم بما شاهدوه وتعتبر فرصة ذهبية لمشاركتهم في المركز الإعلامي بمهرجان ولي العهد خصوصاً أن الفعالية تحمل اسم غالي على الجميع.

وأكد رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف الدكتور علي ضميان العنزي، أن هذه المناسبة عزيزة على الجميع كونها مناسبة وطنية تحمل اسم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله، وحسب ما دأبت عليه جامعة الطائف بضرورة مشاركة الجميع بأي مناسبة وطنية تحقيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف العنزي لذلك المجال مفتوح لجميع طلاب القسم للمشاركة في المركز الإعلامي والتغطية الميدانية لجميع الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، وسوف يتم احتسابها ضمن درجات مادة الإعلام التطبيقي.

فيما شارك الطلبة مؤخراً في انتاج مقطع مرئي نشر في حساب الاتحاد السعودي للهجن “تويتر” يوضح للمشاهد ومتصفح مواقع التواصل الاجتماعي عن الدور الذي تقوم به الصحف السعودية وانها شريك اساسي في كل نجاح.