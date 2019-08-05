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اعتماد خطة تطوير شاملة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أسبوع التهيئة

اعتماد خطة تطوير شاملة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أسبوع التهيئة
weam.co/604642
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

أقرّت وزارة التعليم، اليوم، خطة للتطوير المهني أثناء أسبوع التهيئة، شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وذلك خلال الفترة ٢٤- ٢٨/١٢/١٤٤٠.
جاء ذلك انطلاقا من أهمية التكامل بين المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي والإدارة العامة للإشراف التربوي (بنين/بنات) لضمان جاهزية المعلم واستعداد الميدان التعليمي مع بداية العام الدراسي، وفقا لتعميم للوزارة، حصلت “الوئام” على نسخة منه.
وفي التعميم الذي وجهته الوزارة لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أقرّت تشكيل اللجان على مستوى الإدارة، وإعداد خطة للتطوير المهني التعليمي أثناء أسبوع التهيئة، شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك خلال مدة محددة ورفعها للإدارة العامة للإشراف التربوي.
ووجه التعميم بإعداد تقرير ختامي حول تنفيذ البرنامج ورفعه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مدة أقصاها ١٢/١/١٤٤١ .

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