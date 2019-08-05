16 مدرسة بنات لمرحلة الطفولة المبكرة في الخرج

الخرج - رائد العنزي

استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في 16 مدرسة ابتدائية بنات.

وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، إن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات.

وأضاف أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030، متابعا: “من أهداف الطفولة المبكرة زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والعددية والفنية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه وغرس الثقة لدى الطفل وغرس القيم والأخلاق السليمة”.

وأشار إلى أن الإدارة عملت منذ فترة على تجهيز وإعداد المدارس المطبقة لمرحلة الطفولة وأن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.