توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 1440/12/05 في المملكة، قائلة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تشمل الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وادي الدواسر، نجران، السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.