“المسحوب” و”الهجيني” ألحان للربابة تستهوي زوار مهرجان ولي العهد في موسم الطائف

قدم عازف الربابة عبدالله العنزي ألحاناً شجية ومعزوفات طربية في خيمة الربابة المقامة في حديقة الملك فيصل بالطائف،اليوم، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد حفظه الله للهجن في موسمه الثاني .
شملت قصائد وطنية وشعبية لشعراء قدامى وآخرين معاصرين متنوعة مابين الشعر العاطفي والوجداني ، التي لاقت إستحسان الحضور وتفاعل الزوار معها بحضور عراب الأدب الشعبي ورائد الصحافة الشعبية الشاعر مهدي بن عبار العنزي .
وأضاف العنزي الذي عشق الربابة وشجن معزوفاتها ونغم إحساسها ونغمات أقواسها كعشقة لحياة البادية التي صقلت مواهبه منذ نعومة أظفاره كمايقول .
وعنها يقول الربابة تراث شعبي قديم ولها ألحان متعددة مثل المسحوب والهجيني نسبة لما يردده الهجانة وهم على ظهور الهجن .